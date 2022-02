Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 52 anos foi morto com uma tijolada de paver na cabeça em Cascavel, no oeste do Paraná. O caso foi registrado no domingo (6) e é investigado se o crime pode ser enquadrado como latrocínio.

De acordo com a família da vítima, o homem carregava o salário e o próprio celular quando foi abordado pelos criminosos. Depois do assassinato, nenhum dos bens foi encontrado.

Os socorristas do Corpo de Bombeiros foram até o local, mas apenas conseguiram registrar a morte. O corpo foi enviado para o IML da cidade.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os autores do crime.