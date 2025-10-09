Um homem foi morto em Londrina e levou um tiro nas costas após supostamente furtar uma banana de um caminhão. O caso aconteceu no bairro Jardim Ideal, na zona norte da cidade no último sábado (04/10) e chocou a comunidade pela brutalidade e pela motivação incomum do crime.

A vítima foi identificada como Sílvio Gonçalves, que, segundo testemunhas, vivia em situação de rua. O suspeito do disparo foi detido e, em depoimento à Polícia Civil do Paraná (PCPR), apresentou três versões para o ocorrido. Ele afirmou que Sílvio teria furtado bananas do caminhão, importunado sexualmente sua filha e feito menção de sacar uma arma durante a discussão.

O homem relatou ainda que usou um revólver calibre .38 e disparou de uma distância aproximada de 50 metros. A perícia agora deve confirmar se o tiro partiu realmente da arma apreendida.

O delegado Michel Chibani, responsável pelo caso, explicou que apenas uma das alegações do suspeito pode ser interpretada, em tese, como legítima defesa.

“Ele menciona que a vítima teria levado a mão à cintura, sugerindo estar armada. Essa seria a única hipótese possível de legítima defesa, pois os outros motivos apresentados — furto ou importunação — não configuram risco imediato”, detalhou o delegado.

Imagens de câmeras de segurança registraram a passagem do caminhão em alta velocidade, seguida do som do disparo e de gritos de desespero. Equipes do Siate e do Samu chegaram a ser acionadas, mas o óbito de Sílvio Gonçalves foi constatado no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina. A Polícia Civil aguarda os resultados da perícia e o laudo balístico da arma para concluir o inquérito e definir se o crime será tratado como homicídio doloso ou como legítima defesa.

A identidade do suspeito não foi revelada oficialmente, e o caso segue sob investigação