Um homem de 33 anos foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (1º), em Londrina, norte do Paraná. O crime aconteceu no momento em que ele saía no portão de casa para pegar o lanche que havia encomendado. A vítima foi identificada como Rafael Dias.

Vizinhos contaram que o assassino estava estava do lado de fora da residência aguardando. Quando o entregador de comida chegou ao endereço, foi rendido pelo criminoso. No momento em que Rafael saiu, o atirador descarregou a arma contra ele.

A vítima trabalhava com recicláveis junto com o dono do imóvel, que permitia que ele morasse no local, e tinha passagem pela polícia. O criminoso fugiu e ainda não foi encontrado. Foram recolhidos estojos de pistola 9 mm.