Um crime em Foz do Iguaçu chamou atenção dos moradores do loteamento Atlantis pela violência da ação dos suspeitos. Na manhã desta segunda-feira (15), por volta das 9h, uma dupla acelerou contra um jovem e atingiu o rapaz. Após o alvo da ação cair no chão, os suspeitos ainda sacaram armas e dispararam contra a vítima.

Após alguns disparos, os suspeitos foram surpreendida quando já se preparavam para fugir do local do crime. Quando um deles se aproximou da vítima, o rapaz atingido levantou e correu. Neste momento, o indivíduo armado pediu ajuda para o comparsa e chegou a falar, “ele está vivo piá”.

O rapaz alvo dos disparos conseguiu fugir e entrou em uma residência. Já os atiradores entraram no veículo e fugiram.

Menos de um minuto depois, os suspeitos aparecem com o carro preto novamente no local do crime. Um dos suspeitos desce do veículo e parece procurar algo pela rua. Quase em frente a casa onde o suspeito entrou, o indivíduo recolhe algo do chão.

Pelas imagens das câmeras de segurança é possível ver que novamente o carro com os suspeitos vai embora, porém, instantes depois o veículo aparece do outro lado da via. Desta vez, os criminosos param em frente a residência da vítima e são surpreendidos com disparos. Na sequência, os suspeitos fogem.

Carro encontrado após crime em Foz do Iguaçu

Ainda nesta segunda-feira (15), uma equipe da Rocam recebeu a denúncia e localizou o carro utilizado pelos suspeitos. O veículo estava abandonado na Rua Maria Ignez Maran. O automóvel estava com placas falsas e tinha diversas marcas de tiros na lateral e nos vidros.

A polícia trabalha para identificar os suspeitos do crime em Foz do Iguaçu.

Assista ao vídeo do momento do crime