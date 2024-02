Um homem foi preso na última quinta-feira (8), suspeito de sequestrar dois estudantes por aproximadamente cinco dias. Ele estava foragido há 20 anos pelo crime e foi encontrado em Rio Bom, no norte do Paraná. O 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana foi quem o localizou, com apoio da Agência Local de Inteligência (ALI).

O sequestro, que ocorreu em 2003 na cidade de Londrina, contou com a participação de outras duas pessoas. Na época, os jovens foram libertados sem o pagamento do resgate exigido pelos sequestradores, de R$ 500 mil.

Segundo o 10º BPM, o acusado tem 45 anos e foi preso pelo crime de extorsão mediante sequestro. Ele foi levado ao Departamento Penitenciário de Apucarana.