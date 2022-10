Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, aparentemente embriagado, foi preso na manhã deste domingo (30) após fazer boca de urna em um local de votação no Balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná, Litoral do Estado. Ele estava carregando a bandeira de um dos candidatos à Presidência da República e pedindo votos para quem passava pelo local.

De acordo com testemunhas, a Polícia Militar abordou o homem e deu voz de prisão após o mesmo não atender aos pedidos de que parasse de gritar pedindo votos para o candidato.

Boca de urna

A chamada ‘boca de urna’ é considerada um crime eleitoral. O ilícito está fixado na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e na Resolução TSE nº 23.610, que contém as regras da propaganda eleitoral.

Esse tipo de propaganda é realizado por cabos eleitorais e demais correligionários no dia da eleição com o objetivo de promover e pedir votos para determinado candidato, candidata ou partido político. A finalidade da vedação imposta é impedir que a eleitora ou o eleitor sofra qualquer coação ou pressão no momento em que se dirigir à seção eleitoral, podendo exercer o voto de maneira livre e sem interferências indevidas.

O homem em questão não resistiu à prisão e foi encaminhado para a delegacia.