Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso por violência doméstica, noite desta segunda-feira (16), após agredir a esposa com um serrote na residência do casal em Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo o relato da vítima, o marido chegou em casa, no bairro Dom Romeu, por volta das 15h, com sintomas de embriaguez, quebrou alguns objetos na residência e foi dormir. No entanto, alguns minutos depois, ele teria acordado e atacado a mulher com a ferramenta.

A Polícia Militar (PM) foi chamada pela própria vítima que conseguiu fugir do marido.

Quando a equipe chegou no local foi constatada a lesão no braço direito da vítima, mas ela não quis atendimento médico. Já o serrote foi localizado escondido em cima do guarda-roupas do quarto do homem e apreendido.

O autor da agressão recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a Delegacia da Polícia Civil para que as devidas providências fossem tomadas.