Um homem foi preso nesta noite de domingo (27), após agredir sua companheira de 17 anos na Vila Rural de Marumbi, município a 95 km de Londrina, no Norte do Paraná. Ele ainda tentou atacar os policiais com um cabo de machado, de acordo com o boletim de ocorrência.

Segundo a vítima disse à Polícia Militar (PM), além de bater na jovem, ele a ameaçou de morte. Quando os policiais chegaram na casa do agressor, ele segurava um machado e um canivete, e parecia estar “transtornado e agressivo”, segundo a PM.

Ele foi preso após resistir a prisão e tentar atacar os policiais. Os dois foram encaminhados para o Hospital, ela com ferimentos na cabeça e no pescoço e ele com um corte na cabeça, devido a ação dos policias para prende-lo. Em seguida, eles foram levados para a delegacia de Jandaia do Sul.

O homem confessou que é usuário de drogas e estava sob efeito de crack e maconha.