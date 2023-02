Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil de Guarapuava, na região Central do Paraná, prendeu um homem de 35 anos suspeito de tentar matar a própria esposa com uma carabina no último sábado (25), no Distrito de Palmeirinha. O próprio suspeito se apresentou na segunda-feira (27) na delegacia.

No dia do crime, o homem entrou com duas armas na casa, atirou na mulher e tentou fugir levando o filho do casal, de 4 anos. Após ser baleada, a mulher correu em direção a uma mata enquanto aguardava por socorro.

A criança foi deixada na casa de um conhecido do suspeito, que disse que mataria a esposa e depois tiraria a própria vida. A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ela contou à Polícia Militar que foi agredida durante toda a noite e que ficou com medo pedir socorro temendo pela vida do filho. A vítima disse também que ele estava sob efeito de álcool.