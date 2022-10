Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso na tarde da segunda-feira (24) acusado de estuprar a própria filha. O caso foi registrado no município de Jaguariaíva/PR.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito tem 35 anos e é acusado de cometer o crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, uma menina que atualmente tem 14 anos. Como se a situação por si só já não fosse terrível, o caso ficou ainda pior quando as investigações apontaram que a vítima vinha sendo violentada desde seus 10 anos de idade.

Conforme divulgou a PC, os crimes começaram no ano de 2018, mas o caso só foi denunciado à polícia no fim do ano passado. Segundo as informações apuradas até o momento, a esposa do homem e mãe da criança descobriu que a filha vinha sofrendo os abusos, mas não pode levar o caso até a polícia em um primeiro momento por medo do agressor matar ela e a criança. Em uma dessas situações, o homem chegou a jogar gasolina na casa e ameaçou atear fogo com as duas dentro do imóvel.

Diante de todo o material levantado, a Polícia Civil apresentou denúncia ao Ministério Público que acatou o pedido pela prisão preventiva do suspeito. Desde então, o agressor estava foragido, mas acabou sendo preso nesta segunda-feira após ser encontrado na Cidade Alta.

Frente aos fatos, ele foi encaminhado a cadeia pública do município onde permanece a disposição da Justiça.