Um homem de 29 anos foi preso, nesta segunda-feira (29), suspeito de estupro virtual contra adolescentes que moram no Paraná. A prisão foi realizada em Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina, com o apoio da Polícia Civil local.

De acordo com a Polícia Civil, o detido tinha como público alvo meninas com menos de 18 anos.

Segundo as vítimas, o investigado enviava um link com informações pessoais e, no momento em que elas clicavam no link e preenchiam os dados solicitados, tinham as contas invadidas. De posse de conteúdos íntimos, o suspeito passava a extorquir as vítimas, crime conhecido como ‘sextortion’. Ele ameaçava publicar os materiais para amigos próximos e familiares, caso não tivesse as exigências atendidas.

Amedrontadas, elas acabavam mandando fotos e vídeos íntimos.

Três das vítimas eram moradoras de São João do Triunfo, no Sul do Estado.

Durante a ação, os policiais civis também cumpriram um mandado de busca na residência do suspeito, aprendendo um aparelho celular e 3,6 gramas de maconha.