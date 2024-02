Um homem de 41 anos foi preso na última quinta-feira (8), em Castro, nos Campos Gerais do Paraná, suspeito de divulgar fotos íntimas da ex-companheira.

Segundo as investigações, o suspeito instalou uma câmera escondida no banheiro da vítima e em seguida, publicou as fotos nas redes sociais da ex-companheira nua.

Além disso, a mulher revelou aos policiais que o ex-companheiro ameaçou divulgar as fotos nos grupos de trabalho dela.

Os policiais civis descobriram também que os dois viveram um relacionamento por 14 anos, mas haviam terminado há um mês. Mesmo assim, ela continuou morando na mesma casa que o suspeito.

Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Castro