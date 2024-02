Um homem, de 50 anos, foi preso em flagrante por injúria racial, desacato e ameaça contra o delegado Rodrigo Silva de Souza, de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A situação foi registrada nesta terça-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o delegado estava em diligências para apurar um crime de estupro e foi recebido com xingamentos. O suspeito de estupro contra uma criança de 5 anos foi detido.

“O indivíduo começou a me xingar com palavras de baixo calão e fez ameaças afirmando que tinha amigos na polícia e que iria tirar o meu atual cargo. Além de dizer que, devido a minha cor e tatuagens, eu não era um policial e sim um bandido”, explicou o delegado.

A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar, pois estava em risco social. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.