Um homem foi preso, suspeito de instalar uma câmera escondida no banheiro do imóvel em que alugava. No local, crianças e adolescentes foram gravadas tomando banho. O locador foi identificado como Francismar Fernandes da Silva, de 36 anos.

O caso aconteceu em Anápolis-GO e, de acordo com informações do portal Metrópoles, a desconfiança dos moradores começou quando uma adolescente flagrou o homem dentro do banheiro da casa locada pela família.

Ao ser confrontado, ele saiu do local sem dar explicações mais concretas e, nesse momento, desconfiada, a família investigou o local e descobriu a câmera escondida.

As apurações iniciais apontam que a câmera estava há pelo menos 15 dias registrando o banho de todos os moradores (adultos, crianças e adolescentes).

As investigações

A perícia identificou que a câmera escondida estava em uma tomada falsa e fazia transmissão ao vivo para o locador, e as imagens captadas ainda eram armazenadas por ele.

A Polícia Civil de Goiás suspeita que o locatário possa ter colocado câmera em outras casas, já que é proprietário de empresa de energia solar e tem acesso a diversas casas da região. O mandado de busca e apreensão foi aplicado na casa do homem e vários dispositivos foram apreendidos e serão periciados.