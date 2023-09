Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar (PM) cumpriu um mandado de prisão contra um homem por suposta lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Com o suspeito foram apreendidos dois veículos e R$ 200 mil em espécie.

Segundo informações da repórter Thais Camargo, da RICtv, a Operação Babilônia começou pelo Ministério Público de Piraquara, em parceria com a inteligência da PM, em outubro do ano passado. O suspeito já estava sendo monitorado por forças de segurança.

O comandante da RONE, Major Alves, explicou que os agentes acompanhavam as ações criminosas e, após medidas cautelares autorizadas pela justiça, realizaram a abordagem na saída de uma agência bancária.

A casa do homem também foi revistada, mas nada que possa colaborar com as investigações foi encontrado