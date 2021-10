Um homem foi preso preventivamente suspeito de matar a ex-companheira nesta quinta-feira (28), em Palmas, no sudoeste do Paraná. O caso, considerado como feminicídio, teria acontecido no último domingo (24).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima de 25 anos foi morta com pelo menos cinco golpes de arma branca na região do tórax. No dia do crime, Perciliana Verginia de Oliveira estava em um bar com as amigas, quando teria saído para conversar com o ex-marido. Conforme relatos da irmã da vítima, Ana Maria de Oliveira Benites, ela teria saído para comer um lanche e, ainda, teria afirmado para as amigas que o ex-marido estaria mandando mensagens.

Depois de ser preso, o criminoso passou por interrogatório e confessou o crime. Durante a ação, os policiais apreenderam o celular do homem, o da vítima e um canivete, usado para assassinar Perciliana.

As investigações apontam que se trata de um crime passional, motivado por ciúmes, uma vez que o autor não teria aceitado o término do relacionamento e também não teria gostado que a vítima estava em um bar com amigas.

Conforme a irmã de Perciliana, o relacionamento entre ela e o ex-marido começou há cerca de três anos e, nesta época, a mulher já tinha duas filhas e estava separada há bastante tempo do pai das crianças.

“Logo que ela conheceu ele, ela acabou engravidando. E nós, da família, percebíamos que ele era um homem diferente, um homem estranho, fechado, machista. Ele era do tipo ‘machão, eu que mando’, ele era possessivo e, a partir de então, a gente percebeu que ela também mudou. Ela acabou se fechando mais pra família, acabou se transformando também, porque ela sempre foi uma menina muito alegre, feliz”, conta a irmã.

Além disso, a irmã afirma que a família tinha conhecimento que há um ano Perciliana queria se separar do marido, mas ela teria medo para terminar a relação.

“Ela arrumou um trabalho, foi criando coragem, até que resolveu se separar. Quando resolveu, saiu de casa, levou a pequena [filha do casal] junto. E eu disse pra ela que tinha que ver essa situação e ela disse que ia ver com calma, mas a gente percebia que ela estava com medo. Ela não queria brigar, não queria criar confusão, não queria irritar ele”, relata Ana Maria.

Segundo a irmã, desde o término do relacionamento ela já percebia que o ex-marido não tinha aceitado a separação e, inclusive, teria recebido mensagens dele ameaçando Perciliana de morte.

Agora, no prazo de 10 dias, as investigações serão finalizadas e o caso será repassado ao Poder Judiciário.