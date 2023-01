Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi chamado, no fim da manhã deste domingo (22), para auxiliar no socorro de duas vítimas de afogamento em Guaratuba, no Litoral do Estado.

Divulgação BPMOA

Um adolescente de 18 anos e um homem de 53, segundo a corporação, entraram no mar próximo ao Balneário Nereidas.

“No momento da chegada do Falcão 08, guarda-vidas do Corpo de Bombeiros já haviam retirado duas vítimas da água e realizavam manobras de primeiros socorros”, descreve o BPMOA.

O homem recebeu atendimento dos bombeiros no local e foi encaminhado bem à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Guaratuba. O adolescente, porém, sofreu ferimentos mais graves e acabou encaminhado ao Hospital Regional do Litoral.

O atendimento teve apoio de três viaturas e a aeronave do BPMOA, envolvendo, ao todo, 11 profissionais.