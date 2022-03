Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado na tarde deste domingo (6) para socorrer uma vítima de explosão em uma churrasqueira. Um homem, de 35 anos, teve diversos ferimentos após o acidente em casa, na cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu no bairro Roseira, próximo a uma montadora de veículos. A vítima teria sofrido queimaduras no momento em que tentou acender uma churrasqueira com álcool. O produto inflamável causou uma explosão e o homem foi levado ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

Segundo informações preliminares, a vítima teve queimaduras envolvendo 27% da superfície corporal.