Um homem que dirigia uma caminhonete roubada foi morto em confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), na madrugada desta terça-feira (15), na BR-376, no bairro Barro Preto, em São José dos Pinhais.

De acordo com a PM, uma equipe se aproximou do veículo que seguia na rodovia e deu ordem de parada, o que não teria sido atendida pelo motorista. Em seguida, o condutor acelerou para fugir dos policiais.

“O indivíduo colocou em risco várias pessoas, terceiros, fechando veículos, trafegando na contramão”, disse o Tenente Conde, das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam).

Homem é morto em confronto com a PM; caminhonete tinha sido roubada em Santa Catarina

Após 20 quilômetros de perseguição pela BR-376, o motorista tentou parar e descer do carro. No entanto, ele foi cercado. Segundo a polícia, o homem estava armado com um revólver, reagiu à abordagem e foi baleado.

O motorista, de aproximadamente 30 anos, morreu antes da chegada do socorro no local. O veículo em que ele estava tinha sido roubado em Itapoá, Santa Catarina, e estava com placas de outro veículo, do interior do Paraná.