A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (9) o homem suspeito de ter cometido um homicídio no Conjunto Cafezal, em Londrina, no norte do Paraná no dia 31 de janeiro. Na data, Eduardo P. M., de 43 anos, foi encontrado morto, com uma faca cravada no peito e nu.