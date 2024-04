A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou uma situação diferente durante uma abordagem na BR-153, em Bagé, na região da Campanha, no Rio Grande do Sul (RS). Durante a revista, a equipe encontrou US$ 51 mil na cueca de um motorista. O valor equivale a R$ 261 mil pela cotação do dólar no dia de hoje.

Segundo a equipe, o homem, de 26 anos, disse que havia comprado os dólares no Uruguai. Porém, não conseguiu comprovar a procedência do dinheiro.

O valor de US$ 51 mil na cueca do homem foi encaminhado para a polícia judiciária em Bagé. A PRF informou que o suspeito deve responder por crime financeiro.

Motorista tenta fugir da PRF

Nesta sexta-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu outra ocorrência. Um motorista que desobedeceu uma ordem de parada capotou o carro na BR-277, na altura do Km 29, na pista sentido Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Segundo a equipe, o acidente ocorreu enquanto o homem tentava fugir da equipe. O motorista ficou ferido e foi atendido pela ambulância da concessionária que administra o trecho. A pista ficou totalmente interditada sentido litoral para o atendimento do capotamento.