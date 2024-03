Um homem de 34 anos ficou com uma vassoura empalada no ânus após sofrer um acidente no banheiro da própria casa em Londrina, norte do Paraná, na noite da última quarta-feira (13).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima lavava o banheiro quando escorregou e caiu sobre o cabo da vassoura. No local, as autoridades ainda precisaram cortar o cabo para transportá-lo até o hospital.

Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Universitário (HU) da cidade e passou por uma cirurgia para retirar a vassoura empalada. Além disso, a assessoria do HU informou que a vítima segue internada, mas está lúcida e sob cuidados.