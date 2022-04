Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 32 anos ficou gravemente ferido depois de ser espancado e esfaqueado em Londrina, no norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (27). Conforme apurado pela equipe da RICtv, a vítima foi espancada por várias pessoas durante uma confusão, na Rua Lago, na Zona Oeste da cidade.

O homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim do Sol com várias escoriações pelo corpo e um ferimento grave na cabeça.

Inicialmente, havia a suspeita de que o homem tinha sido vítima de disparo de arma de fogo. Quando os policiais militares chegaram ao local, constataram que a vítima tinha sido espancada e esfaqueada.