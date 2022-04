Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem invadiu uma funerária roubou um caixão e depois ateou fogo no objeto em frente a um cemitério. A ação ocorreu no último domingo (24) em em Teixeira, no sertão do Paraibano.

Alguns moradores da região perceberam o que estava acontecendo e alertaram o proprietário do local. A polícia foi acionada e o suspeito foi preso em flagrante.

O proprietário da funerária o prejuízo foi avaliado em R$ 2 mil. Segundo as autoridades, o homem não estava armado e portava apenas um isqueiro e fumo para cigarro. De acordo com informações da 4ª Companhia de Polícia Militar, o homem tem distúrbios psicológicos e já foi preso por outras ocorrências. Agora, ele deve ser intimado a prestar esclarecimentos e poderá pagar ressarcimento.

*As informações são do Jornal da Paraíba