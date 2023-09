Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem jogou gasolina e tentou atear fogo na ex-esposa em Apucarana, no norte do Paraná, na noite do último domingo (17).

O caso aconteceu na Avenida Rafael Sorpile, no bairro Jardim Marissol. De acordo com a vítima, ela já tem uma medida protetiva contra o ex-marido. Mesmo assim, o homem pulou o muro e ameaçou arrombar a casa. Com medo, a mulher saiu e foi quando teve a gasolina jogada sob seu corpo. A filha dela também estava no local.

Após o ocorrido, a Polícia Militar (PM) foi acionada e antes da chegada das autoridades, o suspeito fugiu. Ele não conseguiu atear fogo na ex-companheira.