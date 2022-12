Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma idosa de aproximadamente 70 anos está sendo mantida refém dentro da própria casa, na cidade de Ubiratã, no Oeste do Paraná.

Equipes da Polícia Militar estão realizando o controle da situação e uma equipe do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) de Curitiba, foi chamada para realizar negociação com o autor do crime.

De acordo com informações da Polícia Militar, o sequestrador está trancado em um quarto da residência com uma arma de fogo e uma faca. A quadra onde fica a casa foi totalmente isolada e equipes do Corpo de Bombeiros e Samu estão de prontidão.

Nossa equipe acompanha a situação.

.