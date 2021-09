Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Francisco J S, de 35 anos, foi preso nesta quinta-feira (16) em Irati, na região central do Paraná, pelo assassinato de sua esposa Juceli Cristina Pesato, de 35 anos, ocorrido em Curitiba na quarta-feira (15).

De acordo com a Delegacia da Mulher, Francisco matou a companheira dentro do carro com uma faca de serrinha e, na sequência, pegou o filho na creche. Ele ainda teria dito à criança que mãe não estava bem e, por isso, permaneceu deitada no banco de trás do veículo.

Logo depois, o homem levou o filho para uma cuidadora, abandonou o corpo da vítima na residência da família e fugiu para Irati.

Ainda conforme a polícia, o filho casal estava sujo de sangue quando foi deixado com a babá.

Francisco e Juceli estavam casados há sete anos e, conforme testemunhas, passavam por um processo de separação