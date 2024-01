Um homem, de 47 anos, morreu afogado na Orla Central de Guaratuba, no Litoral do Paraná, na manhã deste domingo (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi retirada da água por outros banhistas. O homem se afogou em um local com água na linha da cintura, o que pode indicar um possível mal súbito, segundo os bombeiros.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, familiares disseram que o homem fazia uso de remédios controlados e que havia ingerido bebida alcoólica antes de entrar na água.

Os guarda vidas foram acionados e fizeram manobras reanimação cardiopulmonar durante uma hora. No entanto, o homem teve a morte confirmada pelo médico do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá.