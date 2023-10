Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma tradicional competição de rolimã, conhecida como “Corrida Malucos dos Campos Gerais”, terminou em tragédia neste domingo (1º) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, no Paraná. Um participante de 47 anos morreu após descer uma “ladeira” na Avenida Visconde de Taunay, no bairro da Ronda.

Ele foi identificado como Sandro David Macedo Justus. Durante a descida com o rolimã, o participante da competição perdeu o controle do carrinho e bateu a cabeça contra um poste de energia. Ele estava em alta velocidade no momento do acidente.

A “Corrida Malucos dos Campos Gerais” é tradicional em Ponta Grossa. A disputa deste domingo era a 88ª edição da prova. Durante o evento, atletas de diversas modalidades, como rolimã, patins e “trenó”, descem a rua. A competição teve início às 8 horas, com mais de 60 atletas inscritos. O acidente ocorreu por volta do meio-dia, em uma das baterias do evento.

