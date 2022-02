Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente foi registrado na PR-417, no trecho conhecido como Rodovia da Uva, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 12h25 deste domingo (6) e resultou na morte de uma pessoa.

O acidente aconteceu em um trecho onde existem três faixas em cada sentido e o limite de velocidade é de 70 km/h. O automóvel vermelho, onde estava a vítima, perdeu o controle e colidiu contra a estrutura de uma placa de sinalização de trânsito. Com o impacto, o carro ficou destruído e o ocupante não resistiu aos ferimentos.

Este é o segundo acidente registrado na Rodovia da Uva em 24 horas. Existe a suspeita do motorista estar em velocidade acima do permitido na via.