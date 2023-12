Um homem, de 44 anos, foi encontrado morto três dias depois de cair em um bueiro em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. João Gilmar do Prado estava desaparecido desde sábado (10), quando aconteceu a queda. O corpo foi localizado na terça-feira (26).

Chovia forte no município no momento que João caiu no bueiro. Uma câmera de segurança obtida pelo portal aRede mostra o momento que o homem sofre a queda (assista ao vídeo abaixo).

A principal suspeita é que Prado foi levado pela água para o interior da manilha. O corpo foi localizado a aproximadamente dois quilômetros do local em que desapareceu. Assim, a polícia investiga as circunstâncias da morte e se houve algum tipo de negligência.

Veja o momento em que o homem cai no bueiro: