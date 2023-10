Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, de 54 anos, morreu depois de ser atingido por um raio em São João do Caiuá, noroeste do Paraná, nessa quinta-feira (26).

Natanael de Souza trabalhava colhendo em uma plantação de mandioca na Zona Rural da cidade quando foi atingido pelo raio. Ele não resistiu e morreu eletrocutado ainda no local, conforme o Instituto Médico Legal (IML).

Várias cidades da região noroeste e norte do Paraná foram atingidas por um forte temporal nessa quinta-feira (26) e madrugada de sexta-feira (27). A região registrou chuva de granizo e parte de São João do Caiuá chegou a ficar sem energia elétrica por causa do temporal.

Segundo o Simepar, o radar mais próximo da cidade registrou rajadas de ventos em torno de 70 km/h e cerca de 15 milímetros de chuva durante a tarde de quinta.