Um homem, de 35 anos, que estava em situação de rua, morreu após ser esfaqueado durante uma briga na noite desta quarta-feira (29), no bairro Xaxim, em Curitiba. O crime aconteceu em um pensionato, e o suspeito pelo crime foi preso, segundo a Polícia Militar (PM).

O capitão Gonçalves, do 13º Batalhão de Polícia Militar, relatou à Banda B que o suspeito tentou justificar o crime após ser preso.

“O autor disse que estava com vários problemas financeiros e nervoso. Em determinado momento, a vítima foi tirar satisfação com ele [suspeito] por outra razão e ambos acabaram brigando”, disse o capitão.

Ferido, o homem teria sido colocado em um carro por um motorista que passava pela região para ir até um hospital.

“Um popular passava pelo local com uma caminhonete e colocou a vítima na carroceria para procurar ajuda. A poucos metros do local do crime, a vítima queria pular do carro”, continuou.

Ao demonstrar que gostaria de deixar o carro, o motorista teria parado o veículo e a vítima, pulado.

A vítima morreu antes da chegada do socorro médico. O suspeito pelo crime foi conduzido à Central de Flagrantes.