Um homem de 61 anos morreu depois de bater o carro em que estava de frente com um micro-ônibus, na manhã deste domingo (10), na altura do quilômetro 180 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Itapetininga (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, o homem invadiu a pista contrária da rodovia. No micro-ônibus estavam o motorista e um passageiro, que não ficaram feridos.

Ainda conforme a corporação, a pista não precisou ser interditada. As causas do acidente serão investigadas.