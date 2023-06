Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma colisão frontal deixou uma pessoa morta no Contorno Norte, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, na tarde desta quarta-feira (31). Por causa do acidente, a rodovia foi completamente interditada.

O acidente foi no quilômetro 12 da PR-418 na altura do bairro Tanguá, próximo à rotatória de entrada para o bairro. Conforme o Batalhão de Polícia Rodoviária, o Gol saiu da da faixa de rolagem e bateu de frente com um caminhão, que vinha no sentido oposto.

O motorista do Gol morreu na hora. No caminhão, ninguém se feriu.