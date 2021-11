Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 50 anos morreu com a explosão de um compressor no caminhão que ele fazia manutenção, na noite de sexta-feira (19). O acidente foi no balneário de Praia de Leste, em Pontal do Paraná, no litoral do Estado.

O caso ocorreu numa residência da Rua Rio Grande do Norte, por volta das 22h46. O Siate foi chamando, mas já encontrou o homem morto, debaixo do caminhão, atrás do rodado do terceiro eixo do veículo