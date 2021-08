Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Adenilson Ramos da Maia morreu esmagado por uma carga de arroz que era transportada por um caminhão baú. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira (27), na BR-373, em Coronel Vivida, no Sudoeste do Estado.

Segundo as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, o que foi constatado de início, é que o condutor do caminhão, com placas de Ponta Grossa, invadiu a contramão e bateu em um barranco. Com o impacto, o baú do veículo de carga, ficou danificado e houve a queda da carga, em cima do Uno com placas de Pato Branco.

O veículo ficou totalmente esmagado e o condutor morreu no local. O Corpo De Bombeiros foi acionado para fazer a retirada do corpo de Adenilson das ferragens.

O condutor do caminhão identificado como Felipe de Oliveira, de 28 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para um hospital da região.

Durante o atendimento do acidente, a rodovia ficou interditada para a passagem de veículos. O trânsito voltou a fluir normalmente no fim da manhã.