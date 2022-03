Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 36 anos, procurado pela Justiça pelo crime de furto, foi flagrado conduzindo uma motocicleta furtada na tarde de sexta-feira (25), em Ribeirão do Pinhal/PR.

A equipe policial estava em patrulhamento na rua Vereador Lucas de Carvalho, quando avistou uma moto sem a placa de identificação. A abordagem foi feita e constatado que o condutor não possuía CNH e tinha um mandado de prisão pelo crime de furto.

A motocicleta estava com parte dos números do chassi apagados, dificultando na identificação do veículo, porém, segundo os policiais, a moto é produto de furto na cidade de Aguai/SP.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o conduto