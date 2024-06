Um homem morreu na última segunda-feira (3) após ser atacado por dois pitbulls em Criciúma, Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não conseguiu acessar o terreno devido à agressividade dos animais.

Conforme informações do Portal ND+, uma testemunha contou aos militares que viu a vítima, Juliano Barcellos da Rosa, de 39 anos, em cima do muro antes de cair no terreno. A mãe do proprietário tentou afastar um dos pitbulls, mas o homem voltou a ser atacado.

Um policial entrou no local e atirou contra um dos pitbulls para afastá-los da vítima. Segundo a Polícia Militar, os animais foram abatidos por representarem risco às pessoas presentes. Os policiais precisaram disparar 30 vezes.