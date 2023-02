Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O pedestre José Pereira dos Reis, 44 anos, que foi atropelado por um motociclista, na última quarta-feira (15), não resistiu ao politraumatismo e morreu no HU (Hospital Universitário) de Londrina nesta sexta-feira (17).

O acidente foi filmado por uma câmera fixada em um carro que vinha logo atrás da moto, que atingiu o homem e a esposa no cruzamento das avenidas dos Pioneiros e João Miguel Caran, na zona leste de Londrina.

O vídeo mostra o momento em que o casal atravessa a rua e é atingido por um motociclista, que também cai do veículo depois de atropelar as duas pessoas. A mulher fica desesperada ao ver o companheiro no chão, inconsciente. A avenida não possui calçada e os pedestres precisam andar pelo matagal para circular pelo local.

O motociclista não tem carteira de habilitação e deixou o local após o atropelamento, mas ele alega que retornou de bicicleta para prestar socorro, mas ficou com medo da reação das pessoas que estavam na rua no momento do acidente. A Polícia Civil investiga a morte do pedestre.