Um homem, de 31 anos, ficou ferido ao tentar descer o Pico Paraná, entre Antonina, no Litoral, e Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no final da tarde deste sábado (14). Devido a dificuldade no acesso e da má visibilidade na região no horário do acidente, a vítima teve que pernoitar no local antes de ser resgatada.

Como o acidente aconteceu no final da tarde, quando já estavam anoitecendo, em um local de difícil acesso e visibilidade, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) só pôde fazer o resgate na manhã deste domingo (15).

Ainda segundo o BPMOA, o homem e outros trilheiros estavam com todo o equipamento adequado para acampar no local, como barraca e alimentação, pois já pretendiam pernoitar no Pico. Como a vítima teve uma luxação no ombro, ela não conseguiria descer a trilha sozinha, já que a descida teria que ser feita através de grampos. “Então eles pernoitaram e assim que a meteorologia permitiu nós deslocamos lá para fazer o resgate desta vítima”, explicou um dos agentes do BPMOA.

