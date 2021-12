Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma moradora de Bom Sucesso, no norte do Paraná, foi vítima de violência doméstica após se recusar a acompanhar o marido em uma partida de futebol. O caso aconteceu no fim da noite de domingo (5), mas a vítima só procurou a Polícia Militar (PM) no dia seguinte.

Em depoimento à polícia, a mulher contou que estava brigada com o companheiro há uma semana e que, na noite de domingo, ele a chamou para assistir ao jogo, mas ela recusou. Logo depois, ao chegar na residência, a vítima foi agredida e sufocada na cama com um cobertor.

Ao perceber que a mulher realmente estava sem ar, o suspeito parou com a agressão e fugiu da casa.

Até esta terça-feira (7), ele não tinha sido preso.