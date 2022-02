Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu durante um confronto, nesta sexta-feira (11), em Ibiporã, norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele estava armado e atirou contra a equipe.

Conforme o relatório da PM, uma denúncia dava conta de que, na rua Barra da Jacutinga, suspeitos estavam armados e traficando drogas. No imóvel, viram que o homem estava escondido no corredor e, neste momento, deu um disparo na direção dos policiais. Ele foi baleado e morreu no local.

Foram encontrados, além da pistola .380, 16 munições, 444 g de cocaína, 160 g de maconha, 31 g de crack, balança de precisão, uma marreta e uma faca.