Foram identificados os dois homens que morreram num acidente na PR-445 entre Mauá da Serra e Tamarana, no norte do Paraná, no final da tarde de quinta-feira (18). São Jhonny Rubens Gomes, de 18 anos, e Daniel Ferreira Dias, 37 anos.

Citroen C3, que teria feito uma conversão na pista. Uma caminhonete Hilux, que vinha pela rodovia, não conseguiu frear, bateu e capotou. Os dois homens mortos estavam na caminhonete, onde estavam mais três pessoas. Eles trabalhavam em uma construção civil em Faxinal e estavam voltando do trabalho para Ibiporã, onde moram, quando aconteceu o acidente.