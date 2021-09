Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policiais militares de Ribeirão Claro flagraram suspeitos próximos a agência dos Correios do município em uma possível preparação para um furto no local. A ação aconteceu na madrugada de segunda-feira (06).

Segundo nota enviada à imprensa, houve denúncia de que quatro homens estariam em um terreno baldio aos fundos dos Correios em atitude suspeita. A PM então se dirigiu ao local e conseguiu abordar um dos homens, enquanto os outros fugiram.

O indivíduo abordado tem passagens pelo crime de furto no Paraná e em São Paulo e com ele estava uma mochila com várias ferramentas, possivelmente usada para arrombar os Correios. O homem e as ferramentas foram encaminhadas para a delegacia.