Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente na PR-160, no quilômetro 36 + 500 metros, em Leópolis/PR, deixou o motorista ferido na tarde de ontem (5). Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor de um Honda Civic, com placas de Leópolis-PR perdeu o controle do veículo e chocou-se contra um poste ao lado direito da via. O carro capotou após o impacto.

O motorista, um homem de 27 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Siate) e encaminhado à Santa Casa de Cornélio Procópio com ferimentos médios.

A PRE informou que o local do acidente é proibido de ultrapassar.

As circunstâncias do acidente são investigadas.