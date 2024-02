Um homem foi preso após andar armado e efetuar um tiro dentro de um hotel em Cascavel, no Oeste do Paraná, na madrugada desta terça-feira (13).

Imagens de câmera de segurança mostram o homem andando pelos corredores do hotel armado com uma espingarda. De acordo com a Polícia Militar, ele realizou um disparo dentro do estabelecimento.

Em um determinado momento, uma funcionária do hotel conversou com o hóspede e tentou acalmá-lo, mesmo assim ele saiu andando pelo hotel portando a espingarda.

Quando os policiais chegaram ao local, o homem largou a arma e não reagiu à abordagem. As autoridades encontraram com ele, além da espingarda, outras duas pistolas, munições e uma porção de cocaína.

A Polícia Civil vai investigar o motivo que levou o hóspede a atirar no interior do hotel.