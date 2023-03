Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil investiga três casos de ataques contra mulheres na cidade de Ibaiti nos últimos dias.

Em um dos ataques, um homem usando máscara e boné, assediou a vítima na pista da saúde. Também foi registrado ocorrência no Jardim Carolina. O maníaco também foi visto no Parque São Miguel.

De acordo com a Polícia Civil, os casos, estão em investigação. Neste domingo (19), em uma postagem em suas redes sociais, o policial Valdinei da 37ª Delegacia Regional de Polícia de Ibaiti comunicou que um suspeito foi preso no último dia 10 de março com um mandado de prisão.

Ainda segundo o policial, o detido possui as mesmas características dadas pelas vítimas. Dessa forma essas vítimas foram chamadas a delegacia onde, segundo o policial, o reconheceram formalmente.

De acordo com o comunicado, o suspeito foi indiciado por aqueles crimes e está a disposição da justiça.