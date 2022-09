Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia 30 de agosto, por volta das 21h30, um posto de combustível, localizado na Avenida Silviera Pinto em Ribeirão do Pinhal/PR, foi alvo da ação de dois assaltantes. Os bandidos chegaram ao local e renderam três funcionários, usando arma longa. Foram levados cerca de R$ 1 mil do caixa e terminais telefônicos. Em seguida, os autores fugiram, a pé, sem deixar pistas.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar os fatos e coletou diversas imagens de câmeras de segurança que apontou características dos autores e rumo por eles tomado. Os criminosos não usaram capuz ou outro recurso para cobrir o rosto. As investigações avançaram e chegaram ao nome dos autores neste domingo (04), quando um bandido foi preso pela Polícia Militar em Nova Fátima/PR, de posse de arma longa usada em um roubo cometido em Congonhinhas, nos mesmos moldes.

Com a prisão, foi possível chegar ao nome de mais dois comparsas, cujas prisões preventivas foram solicitadas pela Polícia Civil no plantão forense ainda neste domingo. As investigações devem ser concluídas em dez dias.