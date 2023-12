Uma idosa, de 76 anos, foi atropelada por um carro nesta quinta-feira (21) na rua Rio Grande do Sul, região Central de Cascavel, no oeste do Paraná.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. O vídeo mostra que a mulher caminhava ao redor do veículo, que estava parado no semáforo. A vítima segurava um objeto na mão e tinha oferecido para o condutor momentos antes de ser atropelada, mas não há informações sobre o que seria.

A idosa é derrubada no momento em que passava pela frente do carro, um pouco antes da faixa de pedestres.

O condutor e pessoas que passavam pelo local prestaram socorro. A mulher foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).